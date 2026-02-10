L’Italia dello short track ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una vittoria convincente. Ora gli appassionati si chiedono quando si svolgeranno le prossime gare di Pietro Sighel, Arianna Fontana e gli altri azzurri. Il programma e gli orari sono stati annunciati, e gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista. La competizione si preannuncia intensa, con le prove di short track che attirano l’attenzione di tutto il paese.

È iniziata col botto l’avventura dell’Italia dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, la staffetta mista tricolore ha conquistato il primo oro della propria storia in questo formato di gara, mettendo in mostra intelligenza tattica, unità di squadra e una grande condizione fisica. Un contributo determinante, in questo senso, è arrivato da Pietro Sighel e Arianna Fontana, leader rispettivamente al maschile e al femminile della compagine azzurra. L’arrivo a braccia alzate del trentino, che si è voltato verso gli avversari subito dopo aver tagliato il traguardo, è stato anche un modo per esibire la propria personalità e tutta la soddisfazione per il successo ottenuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di Pietro Sighel, Arianna Fontana e gli azzurri? Il programma e gli orari dello short track

