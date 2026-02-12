Short track | Fontana in finale Sighel squalificato | Italia bronzo nello slittino | Lollobrigida oro bis | Brignone trionfa

Questa mattina il mondo dello sport italiano si è acceso di emozioni. Arianna Fontana ha conquistato la finale nello short track, mentre il suo avversario Sighel è stato squalificato. Nel frattempo, l’Italia ha ottenuto un bronzo nello slittino e Federica Lollobrigida ha vinto il suo secondo oro. Tra le vittorie più attese, Petra Brignone ha trionfato nello sci alpino. Gli azzurri chiudono con risultati importanti e la passione non si ferma.

L'azzurra chiude seconda nella sua semifinale in 41"53, dietro all'olandese Velzeboer (41"399, record del mondo) Ci siamo Oltre alla squalifica di Sighel, non hanno superato i quarti di finale Spechenhauser e Nadalini. Sighel era tra i grandi favoriti per salire sul podio. Tutto dunque su Arianna Fontana, in semifinale nei 500m donne al via tra poco Contatto fatale col polacco Niewinski, arriva primo nella sua batteria di quarti di finale ma viene estromesso dopo revisione video Attesa per Sighel L'azzurra chiude quarta nella sua batteria e non accede in semifinale Nella sua batteria, secondo tempo in 41"679 dietro all'olandese Velzeboer Iniziano i quarti di finale Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania.

