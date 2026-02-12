Short track da sogno alle Olimpiadi ma è polemica | tensioni tra Sighel e Fontana dopo l’oro nella staffetta mista

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia ha festeggiato un oro storico nella staffetta mista di short track. Ma subito dopo, è scoppiata una polemica tra Sighel e Fontana, due dei protagonisti della vittoria. I due atleti si sono scambiati battute e sguardi tesi, lasciando trasparire alcune tensioni dietro il trionfo. La scena ha fatto discutere tra addetti ai lavori e tifosi, che si chiedono cosa sia successo tra i campioni italiani.

L’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha consegnato all’Italia una delle immagini più forti dei Giochi. Ma dietro la festa sul podio, alla Milano Ice Skating Arena, emergono tensioni che riaccendono vecchie rivalità all’interno del gruppo azzurro. Oro storico nella staffetta mista. La squadra italiana dello short track ha conquistato la medaglia d’oro, imponendosi in una finale ad altissima intensità. Protagonisti sul ghiaccio Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, insieme ad Arianna Fontana, leader storica del movimento. Un successo che consolida la tradizione azzurra nella disciplina e conferma la competitività del gruppo anche davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica: tensioni tra Sighel e Fontana dopo l’oro nella staffetta mista Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026, 2° oro per l’Italia: vittoria nella staffetta mista di short track con Confortola, Fontana, Nadalini e Sighel Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Da Fontana a Sighel, ecco il dream team d’oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina Alla Milano Ice Skating Arena di Assago si sono radunati in tanti per assistere alla staffetta mista di short track, dove l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Short Track, staffetta mista da sogno! Arriva l’oro, la 12esima medaglia per Arianna Fontana; La staffetta mista conquista un ORO da sogno! Riguarda l'intera finale; Oro da sogno della Staffetta Mista di Short Track, Arianna Fontana sempre più nella leggenda; Short track, Italia da sogno: oro nella staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT. Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica: tensioni tra Sighel e Fontana dopo l’oro nella staffetta mistaL’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha consegnato all’Italia una delle immagini più forti dei Giochi. Ma dietro la ... thesocialpost.it Oro da sogno della Staffetta Mista di Short Track, Arianna Fontana sempre più nella leggendaElisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, con Chiara Betti e Luca Spechenhauser impegnati nei turni preceedenti, si impongono di forza nella prima ... neveitalia.it Come si vincono 12 medaglie olimpiche in vent’anni Citofonare Arianna Fontana: “È per tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni”. Stasera la prima gara individuale della nostra campionessa di short track! Avete cancellato gli impegniiii - facebook.com facebook La squadra di hockey del Canada ha scelto la metro per muoversi a Milano durante i Giochi. Il team olimpico è stato immortalato dai passanti mentre si spostava per vedere i compagni dello short track : X/ @jeperego x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.