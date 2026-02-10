Da Fontana a Sighel ecco il dream team d’oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina

Alla Milano Ice Skating Arena di Assago si sono radunati in tanti per assistere alla staffetta mista di short track, dove l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I campioni azzurri, tra cui Fontana e Sighel, hanno dato il massimo in una gara emozionante, mentre l’inno di Mameli risuonava forte tra il pubblico. Una vittoria che porta ancora più entusiasmo tra gli atleti e gli italiani presenti.

(Adnkronos) – Tutti in piedi alla Milano Ice Skating Arena di Assago per l'inno di Mameli. Oggi, martedì 10 febbraio, è il giorno del secondo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A firmare la seconda impresa è la super squadra della staffetta mista di short track, capitanata dalla portabandiera Arianna Fontana.

