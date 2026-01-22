Grattacielo Fabbri | Sgombero è atto di responsabilità Futuro dell' edificio? Sarà diverso

Il recente sgombero delle torri di via Felisatti rappresenta un momento di svolta nella storia del Grattacielo Fabbri. Questo atto, definito come responsabilità, apre una nuova fase per l’edificio, il cui futuro si configura come diverso rispetto al passato. La decisione segna un punto di riflessione sul ruolo e sulle prospettive di questa struttura, invitando a considerare le trasformazioni che nei prossimi mesi definiranno il suo destino.

Il sindaco spiega i motivi dell’ordinanza e riprende le situazioni passate. Poi guarda avanti Fine del Grattacielo, almeno per come lo conosciamo oggi. Lo sgombero totale delle torri di via Felisatti segna uno spartiacque senza precedenti nella storia dell’edificio. “Questa decisione è un atto di responsabilità – commenta il sindaco, Alan Fabbri - che, in passato, nessuno ha avuto il coraggio di assumersi. Quella avvenuta l’11 gennaio è stata a tutti gli effetti una mancata tragedia: comprendo le difficoltà a cui andranno incontro i condòmini, ma intervenire subito è doveroso per tutelare la loro sicurezza”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il grattacielo di Ferrara, composto dalle torri A, B e C, è stato dichiarato inagibile.

Nella mattina dell'11 gennaio a Ferrara si è verificato un incendio nella Torre B di via Felisatti.

