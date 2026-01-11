Incendio al grattacielo di Ferrara evacuate circa 200 persone | il post del sindaco Fabbri

Nella mattina dell’11 gennaio a Ferrara si è verificato un incendio nella Torre B di via Felisatti. Le fiamme, originate nel vano contatori alla base dell’edificio, hanno richiesto l’evacuazione di circa 200 persone. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza i residenti. La notizia è stata confermata dal sindaco Fabbri attraverso un post ufficiale.

Fiamme alla Torre B: intervento all'alba dei soccorsi. Momenti di paura questa mattina, 11 gennaio, a Ferrara, dove un incendio scoppiato all'interno del vano contatori alla base della Torre B, in via Felisatti, ha reso necessaria l'evacuazione di circa 200 residenti. L'allarme è scattato all'alba e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area. Diciassette persone in ospedale per inalazione di fumo. A causa del fumo sprigionato dall'incendio, 17 persone hanno riportato una lieve intossicazione e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Incendio in un grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone - Diciassette persone intossicate dal fumo e portate in ospedale per accertamenti, e duecento persone evacuate. msn.com

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone x.com

