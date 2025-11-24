Caritas e fondazione Conad in aiuto delle famiglie fragili

Caritas e fondazione Conad hanno dato vita a un progetto che punta a sostenere le famiglie più fragili attraverso una serie di iniziative, tra cui un percorso di inclusione sociale. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.

In continuità con l’impegno della Fiorentina verso la città di Firenze, si è tenuto al Viola Park un incontro tra le giocatrici della squadra Femminile e i piccoli dei Centri Diurni di Corelli e Casellina della Fondazione Solidarietà Caritas - facebook.com Vai su Facebook

Incontro e tour del Viola Park con i bimbi della Fondazione Solidarietà Caritas! Un momento di inclusione e crescita che rafforza la collaborazione tra Fiorentina e Fondazione Solidarietà Caritas, insieme anche nella campagna La Spesa che Vale. Vai su X

Povertà: Caritas Italiana e Fondazione Conad presentano il 24 novembre i risultati del progetto "Accompagna una Famiglia" - Caritas italiana e Fondazione Conad Ets, in collaborazione con Fondazione Snam Ets e altri partner nazionali del terzo settore (Airc, FEduF, Fondazione Human Age Institute Ets, Azione contro la Fame, ...

"Accompagna una famiglia": Alfieri (Fondazione Conad), "rete concreta di sostegno a chi è più fragile" - "Siamo orgogliosi di aver lanciato e coordinato un progetto che ha saputo unire solidarietà e formazione, costruendo una rete concreta di sostegno a chi è più fragile.

Cinquant'anni di Caritas «Le richieste di aiuto stanno aumentando» - E "l'ascensore sociale" si è rotto: chi nasce povero rischia di restare tale