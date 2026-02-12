Sgombero del Grattacielo il Pd porta il caso in Parlamento | Famiglie divise e soluzioni precarie

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno evacuato tutte le famiglie dal Grattacielo. Il Partito Democratico ha deciso di portare il caso in Parlamento, denunciando che molte famiglie sono rimaste senza una casa e che le soluzioni proposte finora sono troppo fragili. Il capogruppo regionale del Pd, Paolo Calvano, ha parlato di una situazione difficile e di una mancanza di alternative concrete. La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico, mentre le famiglie coinvolte si trovano a dover affrontare un momento di grande incertezza.

Interrogazione ai ministeri su emergenza abitativa. Il capogruppo Calvano: “Serve un piano urgente” A seguito dello sgombero attuato nella mattinata di giovedì 12 di tutti gli alloggi del Grattacielo, Partito democratico e il capogruppo regionale del Pd Paolo Calvano rendono nota la propria posizione a riguardo. In particolare, i deputati emiliani del Pd, hanno presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla situazione. Molti cittadini si trovano ospitati in soluzioni precarie, da parenti e associazioni, o addirittura costretti a dormire in auto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Sgombero Grattacielo Sgombero del Grattacielo, la Caritas apre l’ex San Bartolo per accogliere famiglie e fragili Questa mattina, la Caritas di Ferrara ha aperto i locali dell’ex San Bartolo per ospitare le famiglie e le persone più fragili che hanno lasciato il Grattacielo. Grattacielo, sgombero Palapalestre. Il presidio: "Sfollati abbandonati". Il Pd assente: "Evitiamo tensioni" L’abbattimento del Grattacielo e lo sgombero del palasport Palapalestre hanno portato allo sfratto di numerosi residenti, molti dei quali si sentono abbandonati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sgombero Grattacielo Argomenti discussi: A Ferrara al via lo sgombero di 500 residenti del grattacielo: Non sanno dove andare. Temiamo reazioni; Sgombero torri A e C del Grattacielo, istituzioni a confronto in Prefettura; A Ferrara il comune ha sgomberato 500 persone, e se n’è lavato le mani; La Lega sgombera il Grattacielo di Ferrara. Iniziato lo sgombero del Grattacielo di Ferrara, in 500 restano senza casa: Mamme e bimbi separati dai papàÈ iniziato oggi alle prime luci dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara, così come disposto da una ordinanza del sindaco leghista ... fanpage.it E' iniziato lo sgombero del grattacielo colpito da incendio un mese faÈ cominciato, tra rassegnazione e preoccupazioni, alle prime ore dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara dove si è sviluppato un incendio la notte tra il 10 e l'11 gennaio. rainews.it Non uno sgombero ma una “liberazione”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri definisce l'operazione di trasloco forzato – per motivate esigenze di sicurezza – dei residenti rimasti nelle Torri A e C del Grattacielo - facebook.com facebook Sgombero del #grattacielo di #ferrara Una zona off limit guardata a vista dai reparti antisommossa della Polizia di Stato arrivati con due furgoni da Padova. Nessuno può entrare. Anche per i giornalisti l'area è off limit x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.