Questa mattina, in centro storico, si poteva vedere ancora qualche traccia delle feste di Carnevale. I carri erano parcheggiati lungo le mura, in attesa di sfilare, ma il maltempo di ieri ha costretto a spostare l’appuntamento. Il Carnevale dei Bambini, previsto per ieri pomeriggio, si svolgerà giovedì 12 febbraio, dalle 15 alle 18, in piazza San Michele. La pioggia ha fermato tutto, e ora si aspetta che il tempo migliori per recuperare la giornata.

Il maltempo ha provocato il rinvio del Carnevale dei Bambini, programmato ieri, a giovedì 12 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, in piazza San Michele. Oggi invece si svolgerà regolarmente uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari dell’inverno, il main event di Lucca in Maschera 2026: il Carnevale di Viareggio tornerà protagonista sulle Mura urbane e nel centro storico con la grande sfilata, a ingresso gratuito, che prenderà il via alle ore 15 dalle Mura sopra Porta Sant’Anna e si svolgerà fino alle 18 circa, lungo un percorso che toccherà le Mura, il centro storico e alcune delle piazze simbolo di Lucca, confermando la collaborazione tra il Comune di Lucca e la Fondazione Carnevale di Viareggio come segno di uno scambio non solo turistico ma anche culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viva il Carnevale. I carri sulle mura e in centro storico

Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si trasformeranno in un grande palcoscenico per il Carnevale di Viareggio.

Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico.

Argomenti discussi: Viva il Carnevale!; Viva il Carnevale. I carri sulle mura e in centro storico; Carnevale nei quartieri: dal 7 al 17 febbraio cinque date con animazione e musica per famiglie e bambini; La Festa veneziana e il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana accendono il Carnevale.

