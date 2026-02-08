Viva il Carnevale I carri sulle mura e in centro storico
Questa mattina, in centro storico, si poteva vedere ancora qualche traccia delle feste di Carnevale. I carri erano parcheggiati lungo le mura, in attesa di sfilare, ma il maltempo di ieri ha costretto a spostare l’appuntamento. Il Carnevale dei Bambini, previsto per ieri pomeriggio, si svolgerà giovedì 12 febbraio, dalle 15 alle 18, in piazza San Michele. La pioggia ha fermato tutto, e ora si aspetta che il tempo migliori per recuperare la giornata.
Il maltempo ha provocato il rinvio del Carnevale dei Bambini, programmato ieri, a giovedì 12 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, in piazza San Michele. Oggi invece si svolgerà regolarmente uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari dell’inverno, il main event di Lucca in Maschera 2026: il Carnevale di Viareggio tornerà protagonista sulle Mura urbane e nel centro storico con la grande sfilata, a ingresso gratuito, che prenderà il via alle ore 15 dalle Mura sopra Porta Sant’Anna e si svolgerà fino alle 18 circa, lungo un percorso che toccherà le Mura, il centro storico e alcune delle piazze simbolo di Lucca, confermando la collaborazione tra il Comune di Lucca e la Fondazione Carnevale di Viareggio come segno di uno scambio non solo turistico ma anche culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Carnevale Bambini
Lucca in Maschera, il Carnevale di Viareggio sfilerà sulle Mura e nel centro storico della città
Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si trasformeranno in un grande palcoscenico per il Carnevale di Viareggio.
Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026
Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico.
Ultime notizie su Carnevale Bambini
Argomenti discussi: Viva il Carnevale!; Viva il Carnevale. I carri sulle mura e in centro storico; Carnevale nei quartieri: dal 7 al 17 febbraio cinque date con animazione e musica per famiglie e bambini; La Festa veneziana e il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana accendono il Carnevale.
Viva il Carnevale. I carri sulle mura e in centro storicoIl maltempo ha provocato il rinvio del Carnevale dei Bambini, programmato ieri, a giovedì 12 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, in piazza San Michele. Oggi invece si svolgerà regolarmente uno degli a ... lanazione.it
Carnevale nei Borghi più belli d’Italia (e non solo): maschere antiche, riti collettivi e feste fuori dal tempoTra montagne, mare e colline, il Carnevale nei borghi italiani parla di identità, memoria e comunità. Un viaggio tra celebrazioni autentiche, lontane dal folklore da cartolina, in cui ogni usanza cons ... quotidiano.net
Viva le Marie del #CarnevaleVenezia2026 #FestadelleMarie x.com
Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male! Van per le strade in gaia compagnia i guerrieri dell’allegria: si sparano in faccia risate scacciapensieri, si fanno prigionieri con le stelle filanti colorate. Gianni Rodari #Nunhems #BASF #citazioni facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.