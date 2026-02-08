Viva il Carnevale I carri sulle mura e in centro storico

Questa mattina, in centro storico, si poteva vedere ancora qualche traccia delle feste di Carnevale. I carri erano parcheggiati lungo le mura, in attesa di sfilare, ma il maltempo di ieri ha costretto a spostare l’appuntamento. Il Carnevale dei Bambini, previsto per ieri pomeriggio, si svolgerà giovedì 12 febbraio, dalle 15 alle 18, in piazza San Michele. La pioggia ha fermato tutto, e ora si aspetta che il tempo migliori per recuperare la giornata.

Il maltempo ha provocato il rinvio del Carnevale dei Bambini, programmato ieri, a giovedì 12 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, in piazza San Michele. Oggi invece si svolgerà regolarmente uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari dell’inverno, il main event di Lucca in Maschera 2026: il Carnevale di Viareggio tornerà protagonista sulle Mura urbane e nel centro storico con la grande sfilata, a ingresso gratuito, che prenderà il via alle ore 15 dalle Mura sopra Porta Sant’Anna e si svolgerà fino alle 18 circa, lungo un percorso che toccherà le Mura, il centro storico e alcune delle piazze simbolo di Lucca, confermando la collaborazione tra il Comune di Lucca e la Fondazione Carnevale di Viareggio come segno di uno scambio non solo turistico ma anche culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

