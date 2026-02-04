Sfilata di Carnevale della 4ª Circoscrizione a Verona

Domenica 8 febbraio 2026, il quartiere delle Golosine a Verona si riempie di allegria per la tradizionale sfilata di Carnevale. Famiglie e bambini si radunano lungo il percorso, pronti a divertirsi tra carri colorati e maschere sgargianti. La manifestazione, che ogni anno richiama molti residenti, promette un pomeriggio di festa e spensieratezza nel quartiere.

Domenica 8 febbraio 2026 il quartiere delle Golosine si prepara a vivere un pomeriggio di festa con la Sfilata di Carnevale della 4ª Circoscrizione, un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e residenti. A partire dalle 14.30, le strade si animeranno di colori e musica.🔗 Leggi su Veronasera.it

Martedì 17 febbraio alle 2 del pomeriggio, Saponara si prepara a riscoprire le sue tradizioni con la storica sfilata dell'Orso e della Corte Principesca.

Il Carnevale di Padova si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 8 febbraio in Prato della Valle.

