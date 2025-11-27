Pallavolo sabato e domenica le pistoiesi di C e D in campo Quarrata a San Miniato

Pistoia, 27 novembre 2025 - Pistoiesi, tutte in trasferta nel campionato femminile di serie C; 2 squadre in casa e 3 fuori nei tornei, donne e uomini, di serie D. Ma andiamo con ordine. Nel girone A di C donne, la capolista Blu Volley Quarrata sarà di scena sabato, a partire dalle 21.15 a San Miniato Basso, contro la Folgore; la Cenerentola Pallavolo Delfino Pescia giocherà domenica, dalle 18, a Tavarnelle Val di Pesa, con il Chianti Volley. Nel girone B, scenderanno in campo alle 21 il Progetto Volley Bottegone al Pala Pediatrica di Casciavola-Cascina con il Casciavola e il Montebianco Volley Pieve a Nievole alla palestra comunale di Via Galilei di Cascina contro Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallavolo, sabato e domenica le pistoiesi di C e D in campo. Quarrata a San Miniato

