Pallavolo sabato e domenica le pistoiesi di C e D in campo Quarrata a San Miniato

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 27 novembre 2025 - Pistoiesi, tutte in trasferta nel campionato femminile di serie C; 2 squadre in casa e 3 fuori nei tornei, donne e uomini, di serie D. Ma andiamo con ordine. Nel girone A di C donne, la capolista Blu Volley Quarrata sarà di scena sabato, a partire dalle 21.15 a San Miniato Basso, contro la Folgore; la Cenerentola Pallavolo Delfino Pescia giocherà domenica, dalle 18, a Tavarnelle Val di Pesa, con il Chianti Volley. Nel girone B, scenderanno in campo alle 21 il Progetto Volley Bottegone al Pala Pediatrica di Casciavola-Cascina con il Casciavola e il Montebianco Volley Pieve a Nievole alla palestra comunale di Via Galilei di Cascina contro Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pallavolo sabato e domenica le pistoiesi di c e d in campo quarrata a san miniato

© Lanazione.it - Pallavolo, sabato e domenica le pistoiesi di C e D in campo. Quarrata a San Miniato

Leggi anche questi approfondimenti

pallavolo sabato domenica pistoiesiPallavolo, sabato e domenica le pistoiesi di C e D in campo. Quarrata a San Miniato - In C anche Pescia, Bottegone e Pieve a Nievole giocano in trasferta. Si legge su lanazione.it

Sabato 27 e domenica 28 settembre a Roma tributo a Simonetta Avalle - Sabato 27 e domenica 28 settembre il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano ospiterà il primo ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pallavolo Sabato Domenica Pistoiesi