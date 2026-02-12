Serie C | Campobasso-Livorno 1-2 le pagelle | Malagrida on fire ottimo debutto per Camporese

Il Livorno vince 2-1 a Campobasso e vede i playoff più vicini. Gli amaranto trovano la seconda vittoria di fila e il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite. Malagrida si distingue, mentre debutta bene anche Camporese. La squadra di mister Bacci ora punta con convinzione verso la zona alta della classifica.

Il Livorno, adesso, può davvero sognare i playoff. Gli amaranto, allo stadio Molinari, battono per 1-2 il Campobasso raccogliendo il loro secondo successo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque gare. Una striscia positiva che permette agli uomini di Venturato di agganciare al decimo posto della classifica la Vis Pesaro. Seghetti 6: un brivido in avvio, quando respinge goffamente un sinistro di Gala stendendo poi sul tap-in Bifulco, che, per sua fortuna, era in offside. Si riscatta poi con dei buoni interventi su Martina e Magnaghi. Ghezzi 6: rispolverato da Venturato sulla destra, si limita alla fase difensiva dove se la vede con l'ostico Martina.

Il Livorno conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza battendo il Bra 2-1.

Il Livorno ha giocato una partita intensa contro il Campobasso e ha portato a casa una vittoria importante.

