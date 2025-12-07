Monza Bianco | Il Sudtirol? Sono molto organizzati Il nostro obiettivo è tornare in Serie A

Monza, 7 dicembre 2025 – Il pareggio contro la Juve Stabia, nonostante abbia interrotto la lunga striscia di vittorie consecutive, è da considerare più un punto guadagnato che un passo falso. Ma in ogni caso il Monza vuole subito tornare a conquistare i tre punti, per proseguire la propria marcia in vetta alla classifica. Domani, ore 15 all’U-Power Stadium, i biancorossi ospitano il pericolante Sudtirol invischiato in piena zona playout e senza successi da due mesi e mezzo. Ben 17 le lunghezze a dividere le due squadre e il Monza, che di punti ne ha 30, si presenta alla sfida con ambizioni e uno stato di forma decisamente superiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, Bianco: “Il Sudtirol? Sono molto organizzati. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A”

