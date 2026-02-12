L'Empoli perde ancora e rischia di scivolare lontano dalla zona playoff. La squadra di Sottil, invece, continua a fare bene in difesa: è la quarta partita di fila senza subire gol. I rosanero non conoscono ancora la sconfitta da 12 partite. La classifica si muove con il Frosinone che torna al secondo posto dopo aver battuto gli avversari. Intanto, Leone riceve un 7,5 nelle pagelle, confermando la sua ottima forma.

Promossi e bocciati del 24° turno del campionato di Serie B, giornata infrasettimanale che si è disputata fra ieri e martedì. Ribellione al rischio dell’anonimato. Dopo i fasti di inizio stagione, sembrava che il Modena stesse scivolando nella parte bassa della zona playoff. Non una brutta posizione, sia chiaro, ma la consapevolezza – che probabilmente rimane – di doversela giocare “solo” per il quinto posto poteva diventare frustrante quando si era immaginato altro. Ma Sottil, che già non meritava di perdere con la Samp, è stato bravo a tenere tutti sul pezzo e a preparare nel migliore dei modi l’assalto alla capolista aggredendola nell’uno contro uno per smontarne l’efficacissimo palleggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, le pagelle: 7,5 al professor Leone. L'Empoli non ha più fame, 4,5

Approfondimenti su Serie B empoli

Il Palermo centra una vittoria fondamentale contro l’Empoli, vincendo 3-2 sotto la pioggia al Renzo Barbera.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Serie B empoli

Argomenti discussi: Serie B Padova-Carrarese: le pagelle degli uomini di Andreoletti; Bari-Spezia 0-0: le pagelle dei biancorossi; Sampdoria-Palermo 3-3, pagelle: non basta il Begic-moment, Hadzikadunic si perde Ceccaroni; Le pagelle degli arbitri: Guida 5, manca un rigore in Juve-Lazio. Massa, meno male che c'è il Var...

Serie B, le pagelle: 7,5 al professor Leone. L'Empoli non ha più fame, 4,5Per la squadra di Sottil quarta gara senza subire gol, i rosanero non perdono da 12 partite. Il Frosinone riconquista il secondo posto ... msn.com

Bari-Spezia 0-0: le pagelle dei biancorossiPareggio che serve poco per il Bari nel match del turno infrasettimanale di Serie B contro lo Spezia. Il punto conquistato al San Nicola in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio salvezza, non ... baritoday.it

Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono x.com

Le pagelle della redazione di TVS della partita di Serie B del Venezia contro il Modena Credit: Venezia FC/S.Fornasini #tuttovenezia #Veneziafc #arancioneroverdi #sérieb #modena facebook