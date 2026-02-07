Palermo vince 3-2 con l’Empoli e si rilancia in Serie A | Frosinone ko rosanero più vicini al secondo posto

Il Palermo centra una vittoria fondamentale contro l’Empoli, vincendo 3-2 sotto la pioggia al Renzo Barbera. La squadra di casa si rilancia in classifica e si avvicina sempre di più al secondo posto, mentre il Frosinone esce sconfitto. La partita è stata intensa, con i rosanero che hanno dimostrato carattere e determinazione per portare a casa i tre punti.

Il Palermo è tornato a ruggire e lo ha fatto sotto la pioggia battente del Renzo Barbera, piegando l’Empoli per 3-2 in una partita carica di significato per la corsa alla Serie A. Una vittoria che, complice il sorprendente passo falso del Frosinone contro il Venezia, rilancia in maniera decisiva le ambizioni rosanero, riducendo sensibilmente la distanza dalla seconda posizione in classifica. Sabato sera, 7 febbraio 2026, la squadra di Filippo Inzaghi ha regalato ai propri tifosi una serata di grande intensità emotiva, dimostrando una resilienza e una determinazione che avevano latitato in alcune delle precedenti uscite.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Palermo vince una partita difficile contro l’Empoli di Dionisi, che viene fischiato dai tifosi.

L'Union Brescia batte 2-0 la Giana Erminio in trasferta e conquista la seconda posizione in classifica nel Girone A di Serie C.

