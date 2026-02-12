Serie A2 maschile Promesse e patatrac Col giramondo Mascio Bergamo perde tutto

La squadra bergamasca ha deciso di abbandonare il campionato di Serie A2 maschile. La Blu Basket ha comunicato di non voler continuare, e la Federazione ha confermato la decisione. La stagione si ferma qui per il club orobico, che aveva fatto promesse ma ha poi fatto marcia indietro.

La corsa della Blu Basket Bergamo è finita ufficialmente. Il club orobico ha comunicato la sua intenzione di rinunciare al prosieguo del campionato, e la Federazione non ha potuto che prenderne atto. Dopo l’uscita di scena di Bergamo Basket ad inizio decennio, un altro passo falso nel capoluogo. Questa volta il protagonista è Stefano Mascio (nella foto), che in questi anni ha promesso grandi risultati cambiando spesso casa. Prima portando via il basket da Treviglio, la vera capitale cestistica della provincia, quindi da Orzinuovi, dove è rimasto di fatto un solo anno. Ma Bergamo è la caduta più rumorosa, perchè inattesa e definitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2 maschile. Promesse e patatrac. Col giramondo Mascio. Bergamo perde tutto Approfondimenti su Blu Basket Bergamo Basket, serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi. Emme Service Libertas Livorno in diretta Serie A2, mossa a sorpresa dopo il successo contro Verona. Bergamo, Mascio lascia: "Non siamo seguiti» Dopo la vittoria contro Verona, Stefano Mascio, presidente del Blu Basket Bergamo, ha annunciato le proprie dimissioni, motivando la decisione con la mancanza di supporto e attenzione da parte della società. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Blu Basket Bergamo Argomenti discussi: Serie A2 maschile. Promesse e patatrac. Col giramondo Mascio. Bergamo perde tutto. Coppa Italia A2 Maschile: è tempo di semifinaliPineto-Ravenna e Tinet-Brescia le due sfide che domani alle 20.00 laureeranno le due formazioni che si batteranno per alzare il trofeo ... tuttosport.com Storico traguardo per il club biancoazzurro: la Serie A2 maschile e la Serie A femminile in campo a Trissino contro Thiene e Valdagno per il titolo nazionale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.