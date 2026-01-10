Basket serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi Emme Service Libertas Livorno in diretta
La Bi. Emme Service Libertas Livorno affronta la prima trasferta del 2026 in serie A2, sfidando il Gruppo Mascio Bergamo. La partita si svolgerà sabato 10 gennaio alle 20 all’Opiquad Arena di Monza. Un incontro importante per il roster amaranto, che si presenta con l’obiettivo di confermare il proprio valore in una sfida difficile contro una squadra solida e ambiziosa.
Prima trasferta del 2026 per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Andrea Diana. Match insidioso per il roster amaranto che alle 20 di sabato 10 gennaio sono attesi all’Opiquad Arena di Monza per affrontare Gruppo Mascio Bergamo, squadra forte la cui solidità è stata minata da una lunga. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gruppo Mascio Bergamo in diretta
Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gruppo Mascio Bergamo 75-72, batticuore amaranto al Modigliani Forum
Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Risultati 20^ giornata; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Nell'anticipo Cividale supera Mestre; Unicusano Avellino Basket, riparte la Serie A2: debutto 2026 a Livorno; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - L'anteprima della 20^ giornata.
Basket, serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi. Emme Service Libertas Livorno in diretta - Match insidioso per il roster amaranto che alle 20 di sabato 10 gennaio sono attesi all’Opiquad Arena di Monza ... today.it
Basket A2 femminile: per la prima di ritorno l'Alcamo Basket in trasferta a Rovigo - La Sicily by Car Alcamo Basket torna in campo sabato sera contro Rovigo, avversaria già affrontata a ... tp24.it
A2 - Gruppo Mascio Bergamo sabato contro la Libertas Livorno. Coach Ramagli: “Serviranno cuore e carattere” - Prima gara casalinga del 2026 per la Gruppo Mascio Bergamo, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa a Scafati per 78- pianetabasket.com
Inizia oggi il weekend per la serie c di basket maschile pugliese. Tra oggi e domani si gioca la prima di ritorno - facebook.com facebook
Pronti per la 15ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.