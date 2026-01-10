Basket serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi Emme Service Libertas Livorno in diretta

La Bi. Emme Service Libertas Livorno affronta la prima trasferta del 2026 in serie A2, sfidando il Gruppo Mascio Bergamo. La partita si svolgerà sabato 10 gennaio alle 20 all’Opiquad Arena di Monza. Un incontro importante per il roster amaranto, che si presenta con l’obiettivo di confermare il proprio valore in una sfida difficile contro una squadra solida e ambiziosa.

Prima trasferta del 2026 per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Andrea Diana. Match insidioso per il roster amaranto che alle 20 di sabato 10 gennaio sono attesi all’Opiquad Arena di Monza per affrontare Gruppo Mascio Bergamo, squadra forte la cui solidità è stata minata da una lunga. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

