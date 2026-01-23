Serie A2 mossa a sorpresa dopo il successo contro Verona Bergamo Mascio lascia | Non siamo seguiti

Dopo la vittoria contro Verona, Stefano Mascio, presidente del Blu Basket Bergamo, ha annunciato le proprie dimissioni, motivando la decisione con la mancanza di supporto e attenzione da parte della società. La notizia rappresenta una svolta significativa per il club, che si confronta con un momento di transizione. La decisione arriva a seguito di un importante successo in una partita lunga e impegnativa, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro del progetto.

Si può vincere contro una grande, dopo un supplementare, e parlare di dimissioni? Sì, se ti chiami Stefano Mascio, numero uno del progetto Blu Basket Bergamo. La squadra è attualmente dodicesima in classifica in A2, ma mercoledì sera ha fermato nel turno infrasettimanale la corsa dell’ex capolista Scaligera Verona. Eppure, in sala stampa, il presidente degli orobici si è presentato con lo sguardo amaro, quasi sorprendendosi della presenza di qualche giornalista: "Sta diventando tutto un po’ difficile. Abbiamo un progetto che si chiama Bergamo e invece siamo qui a Monza perchè non c’è un campo. Stiamo facendo di tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi. Emme Service Libertas Livorno 68-76: amaranto di carattere, il blitz è servitoLa Libertas Livorno conquista la prima vittoria in trasferta del 2026 nella serie A2 di basket, battendo Gruppo Mascio Bergamo con il punteggio di 76-68.

