Serie A domani Pisa-Milan primo anticipo della 25° giornata | dove vederla e probabili formazioni

Domani sera si gioca Pisa contro Milan, primo anticipo della 25ª giornata di Serie A. Il match si svolge in trasferta per i rossoneri, che cercano punti importanti per il loro cammino. Le formazioni devono ancora essere ufficializzate, ma ci sono già alcune indiscrezioni sui possibili schieramenti. I tifosi sono pronti a seguire la partita, che sarà visibile su diverse piattaforme. La voglia di vincere spinge entrambe le squadre a scendere in campo con determinazione.

Torna la Serie A domani sera con il primo anticipo della 25° giornata: il Milan incontra fuori casa il Pisa di Hilijemark Terminati i quarti di Coppa Italia, torna domani sera la Serie A: in campo nel primo anticipo di campionato, valido per la 25esima giornata, Pisa-Milan. Ecco le probabili scelte tattiche di Hilijemark e Allegri. Il Milan, dopo quasi due settimane di riposo a causa del rinvio della gara con il Como, si prepara a tornare in campo, per cercare di riprendere terreno sull'Inter, attualmente a +8 in classifica. I rossoneri, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A, sfideranno il Pisa, che ha strappato un punto, amaro, con il Verona, nella prima gara in panchina di Hiljemark.

