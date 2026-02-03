Serie A stasera Bologna-Milan ultimo posticipo della 23° giornata | dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 si gioca Bologna-Milan, l’ultimo match della 23ª giornata di Serie A. Il Bologna di Italiano affronta i rossoneri al Dall’Ara, in una sfida che potrebbe dare indicazioni importanti per la classifica. I padroni di casa cercano punti per risalire la china, mentre il Milan punta a mantenere il ritmo e consolidare la posizione in zona europea. Le formazioni sono ancora in fase di definizione, ma i tifosi sono già in fermento per questa serata di calcio che promette emozioni.

Stasera, ore 20.45, il Bologna di Italiano ospita i rossoneri al Dall'Ara per l'ultimo posticipo della 23° giornata di campionato Questa sera in scena l'ultimo posticipo della 23° giornata di Serie A: il Bologna al Dall'Ara ospita il Milan di Allegri. Non un turno infrasettimanale, ma un posticipo allungato che chiuderà il turno giocato nel weekend. La scelta non è dipesa da esigenze di campo, ma voluta dalla Lega Serie A per non far accavallare due partite di lunedì e regalare ai tifosi due eventi in prima serata che coinvolgono squadre di vertice del nostro campionato. Ecco quali saranno le scelte dei due tecnici in vista della partita.

