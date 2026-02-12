Sergio Mattarella amuleto azzurro! 3 ori in 2 giorni con il Presidente a Cortina!

Sergio Mattarella ha appena fatto il bis di medaglie d’oro a Cortina in due giorni. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alle premiazioni di alcuni atleti italiani, portando a casa tre ori in totale. La sua presenza sul campo si fa sentire, anche fuori dai discorsi ufficiali. La gente lo ha accolto con applausi e sorrisi, felice di vederlo coinvolto così direttamente. È un modo per mostrare che, anche in un ruolo simbolico, può essere vicino alla gente e allo sport.

Uno dei ruoli del Presidente della Repubblica è quello di rappresentare l'unità nazionale, compito che Sergio Mattarella esegue in maniera impeccabile ed egregia da undici anni. Il Capo dello Stato gode di un vastissimo consenso: la sua imparzialità, la sua pacatezza, la sua professionalità, la sua misurata eloquenza sono dei tratti distintivi apprezzabili che lo hanno reso tanto amato dai cittadini. La sua vicinanza allo sport è ben chiara da tempo: più volte ha ricevuto gli atleti al Quirinale, in più occasioni si è complimentato con gli azzurri e ha evidenziato una certa competenza tecnica in questo ambito, oltre a una passione che si percepisce essere viscerale, ma che è bravissimo nel mostrare ferma, ben salda e pacata dall'alto del suo incarico istituzionale.

