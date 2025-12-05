Milano Cortina 2026 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 5 dicembre, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arde in piazza del Quirinale, nel cuore dell’Italia. Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha acceso il braciere del viaggio della Fiamma Olimpica alla presenza di Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico. 🔗 Leggi su Today.it

