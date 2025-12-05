Milano Cortina 2026 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica
Oggi, venerdì 5 dicembre, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arde in piazza del Quirinale, nel cuore dell’Italia. Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha acceso il braciere del viaggio della Fiamma Olimpica alla presenza di Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Il Fatto Quotidiano. . La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di co - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X
Milano Cortina 2026, il Presidente Mattarella e Giovanni Malagò accendono il braciere olimpico - (Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta davanti al Quirinale la cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano- Si legge su msn.com
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Come scrive corrieredellosport.it
Milano Cortina 2026, accensione Fiamma olimpica a Roma - La fiamma olimpica è stata accesa il 5 dicembre in Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della presidente del CIO Kirsty Coventry, dando il via al viaggio in Italia ve ... Segnala tg24.sky.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere celebrativo: le immagini dal Quirinale - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso, nel piazzale del Quirinale, il braciere celebrativo olimpico dei Giochi di Milano- Segnala msn.com
Sergio Mattarella kveikir á Ólympíukatlinum: niðurtalning til Mílanó-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Scrive notizie.it
Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: countdown verso Milano-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Come scrive notizie.it