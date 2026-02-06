Il presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso a San Siro a bordo di un tram, con Valentino Rossi al volante. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, in una giornata già ricca di eventi. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si preannuncia come un momento da ricordare.

Milano – La vera sorpresa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà indimenticabile. Tenuta sotto segreto fino a poco fa, la scena più attesa dell’evento meneghino si aprirà con un video girato nei giorni scorsi: un tram storico che attraversa Milano, trasportando un passeggero misterioso, osservato inizialmente solo di spalle, mentre famiglie, bambini, giovani e adulti salgono alle fermate. Il numero del tram non può che essere il 26 che in realtà non esiste ma è un omaggio all’anno olimpico. Durante il tragitto, un gesto semplice e umano – il recupero di un peluche caduto - svela l’identità del passeggero: è il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidente Sergio Mattarella “arriva” in tram a San Siro con Valentino Rossi conducente

Approfondimenti su Sergio Mattarella

Ultime notizie su Sergio Mattarella

