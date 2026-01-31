Esodati chi sono i 4.916 lavoratori che tra il 2027 e il 2032 rischiano di restare senza sostegno al reddito e senza pensione

Tra il 2027 e il 2032, circa 4.900 lavoratori rischiano di perdere sia lo stipendio che la pensione. Sono quelli che hanno firmato accordi per l’uscita anticipata dal lavoro e che, secondo il ministero del Lavoro, rischiano di restare senza sostegno al reddito. La cifra si basa sulle stime fatte con i dati dell’Inps. Ora si cerca di capire come tutelarli e quali misure si possono mettere in atto per evitare che finiscano nel vuoto.

Sono 4.916 - secondo le stime del ministero del Lavoro, effettuate in base alle proiezioni dell’Inps - i lavoratori da tutelare perchè hanno firmato accordi per l’uscita anticipata dal lavoro, ma in virtù dell’incremento dell’età pensionabile rischiano di restare senza sostegno economico, non avendo più i requisiti per andare in pensione che nel frattempo sono aumentati. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo ad un Question time al Senato si è impegnata ad estendere le tutele a questi lavoratori fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, per evitare nuove platee di esodati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

