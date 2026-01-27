Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso. La proposta, presentata da Giulia Bongiorno, ha suscitato discussioni e polemiche tra le diverse forze politiche e associazioni. Questo intervento mira a rafforzare la normativa, mantenendo un equilibrio tra tutela delle vittime e rispetto dei principi di giustizia.

Ddl stupri: cosa cambia La nuova versione del Ddl Stupri aumenta le sanzioni per i colpevoli di stupro da 7 a 13 anni di reclusione (anziché da 6 a 12) per i casi di atti sessuali compiuti con violenza, minacce e abuso di autorità, e da 6 a 12 anni (anziché da 4 a 10 anni) per quelli compiuti contro la volontà della vittima. A cambiare, rispetto al documento approvato a novembre del 2025 dalla Camera, è la parte riguardante il consenso. Infatti, nella versione attuale viene introdotto il concetto di «volontà contraria» a un rapporto sessuale e non più di «consenso libero e attuale», senza il quale si configura il reato di violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ddl stupri, via libera al nuovo testo di Giulia Bongiorno: pene più severe ma senza il riferimento al consenso. E scoppia la polemica

Approfondimenti su Ddl stupri

Il Ddl Stupri approvato dalla commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per la violenza sessuale, suscitando dibattiti sulla coerenza con gli accordi politici attuali.

La discussione sul Ddl stupri prosegue, con l’approvazione del testo Bongiorno che esclude la parola

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ddl stupri

Argomenti discussi: Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Pd: Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?; Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia; Dal consenso al dissenso sessuale: perché si parla di un passo indietro nel Ddl stupro; Ddl stupro, sparisce il consenso: il nuovo testo sul dissenso sessuale.

Via libera del Senato alla proposta di Bongiorno: è il testo base del ddl stupriDopo l’ultima riformulazione della presidente Giulia Bongiorno, la Commissione Giustizia del Senato ha dato via libera al nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessua ... msn.com

Ddl stupri, ok in Senato alla proposta Bongiorno. È il nuovo testo base: via la parola consensoVia libera alla proposta della senatrice leghista che sarà la base della nuova legge. Cancellato il testo che era stato approvato in modo bipartisan alla Camera. Scontro in Commissione Giustizia sulla ... editorialedomani.it

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, ha proposto un'ulteriore modifica al suo testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la v - facebook.com facebook

Ecco le modifiche proposte da Giulia Bongiorno per il ddl sulla violenza sessuale. Ma ciò che si nomina esplicitamente si vede meglio: parlare di consenso rimane più educativo che parlare di dissenso, ecco perché x.com