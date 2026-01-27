Ddl stupri via libera al nuovo testo di Giulia Bongiorno | pene più severe ma senza il riferimento al consenso E scoppia la polemica

Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso. La proposta, presentata da Giulia Bongiorno, ha suscitato discussioni e polemiche tra le diverse forze politiche e associazioni. Questo intervento mira a rafforzare la normativa, mantenendo un equilibrio tra tutela delle vittime e rispetto dei principi di giustizia.

Ddl stupri: cosa cambia La nuova versione del Ddl Stupri aumenta le sanzioni per i colpevoli di stupro da 7 a 13 anni di reclusione (anziché da 6 a 12) per i casi di atti sessuali compiuti con violenza, minacce e abuso di autorità, e da 6 a 12 anni (anziché da 4 a 10 anni) per quelli compiuti contro la volontà della vittima. A cambiare, rispetto al documento approvato a novembre del 2025 dalla Camera, è la parte riguardante il consenso. Infatti, nella versione attuale viene introdotto il concetto di «volontà contraria» a un rapporto sessuale e non più di «consenso libero e attuale», senza il quale si configura il reato di violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

