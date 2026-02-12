Sentono odore di gas ed evacuano la scuola Blackout al liceo

Questa mattina al liceo Francesco Redi di Arezzo si è verificato un blackout improvviso che ha causato panico tra studenti e insegnanti. Durante l’interruzione di corrente, si è diffuso un odore sgradevole di gas, spingendo il personale scolastico a evacuare urgentemente l’edificio. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato molta tensione tra chi si trovava in aula. Sul posto sono arrivati i tecnici per chiarire la provenienza del cattivo odore e verificare la sicurezza della scuola.

È accaduto intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 12 febbraio. I dipendenti Enel hanno assicurato l'assenza di pericolo e gli alunni sono rientrati nelle proprie aule Attimi di concitazione questa mattina, giovedì 12 febbraio, al liceo Francesco Redi di Arezzo. Intorno alle ore 10 si è verificato un improvviso blackout elettrico con la diffusione di un cattivo odore che ha indotto il personale scolastico dell'istituto all'evacuazione precauzionale degli studenti, seguendo le procedure previste per casi di questo tipo. Sul posto sono stati chiamati il pronto intervento dell'Enel che hanno assicurato la non pericolosità della situazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

I residenti di via Valeri a Roncaglia di Ponte San Nicolò hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito un forte odore di gas.

Una forte perdita di gas ha causato l'evacuazione dell'Istituto Agraria di Ascoli, generando momenti di tensione tra studenti e personale.

