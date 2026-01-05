Pronto soccorso San Pio Errico FI | Quanto accaduto è inaccettabile ma va riconosciuto il lavoro degli operatori sanitari

Il pronto soccorso San Pio di Errico (FI) ha condannato un episodio ritenuto inaccettabile, sottolineando comunque l’importanza del lavoro svolto dagli operatori sanitari. Il direttore generale Maria Morgante ha affermato che, qualora la procedura sia stata corretta, questa necessita di una revisione, poiché nessuna regola può giustificare quanto accaduto. La questione richiede attenzione per garantire standard adeguati di sicurezza e assistenza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Se il direttore generale Maria Morgante ritiene che la procedura sia stata applicata correttamente, allora è la procedura stessa a dover essere rivista, perché quanto accaduto non è accettabile e nessuna regola può giustificare una simile vicenda”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico interviene sul caso della paziente oncologica di Morcone rimasta in barella per circa 200 ore al Pronto soccorso dell’ospedale “San Pio” di Benevento, episodio che ha suscitato forte indignazione e riacceso il dibattito sulle condizioni della sanità nel Sannio. Errico accoglie con favore l’iniziativa del sindaco di Pontelandolfo, Valerio Testa, che ha promosso un incontro con i sindaci del territorio, le deputazioni nazionali e regionali e l’Ordine dei Medici di Benevento, in programma il 12 gennaio alle ore 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

