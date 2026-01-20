Ex Lsu sentenza della Corte d’Appello di Palermo | il lavoro svolto da precario verrà riconosciuto

La Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che il lavoro svolto da ex Lsu precari nelle scuole e istituzioni statali sarà riconosciuto sotto il profilo giuridico ed economico. La sentenza riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che ha operato in forma precaria, garantendo diritti e tutele per il periodo di servizio prestato. Questa decisione rappresenta un passo importante per il riconoscimento delle prestazioni lavorative non di ruolo nel settore pubblico.

Il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, del servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Palermo con una sentenza (n.242026 dello scorso 12 gennaio).🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

