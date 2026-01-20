Ex Lsu sentenza della Corte d’Appello di Palermo | il lavoro svolto da precario verrà riconosciuto

La Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che il lavoro svolto da ex Lsu precari nelle scuole e istituzioni statali sarà riconosciuto sotto il profilo giuridico ed economico. La sentenza riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che ha operato in forma precaria, garantendo diritti e tutele per il periodo di servizio prestato. Questa decisione rappresenta un passo importante per il riconoscimento delle prestazioni lavorative non di ruolo nel settore pubblico.

