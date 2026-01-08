Ecco il robot umanoide Made in Italy con AI e pelle tattile

Scopri il robot umanoide italiano dotato di intelligenza artificiale e pelle tattile. Un design elegante e funzionale, che richiama l’aspetto di una tuta supereroica, unendo sapientemente meccatronica e tecnologia avanzata. Un esempio di innovazione e precisione, pensato per applicazioni che richiedono interazioni naturali e affidabili.

Design italiano, una pelle tattile che ricorda da vicino la tuta di un supereroe e il giusto mix di meccatronica e intelligenza artificiale. È la ‘ricetta’ del nuovo robot umanoide GENE.01 presentato al Ces 2026 di Las Vegas da Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi basati su Physical AI. A guidarla un nome noto della robotica: si tratta di Daniele Pucci, ‘cervello’ di ritorno e pioniere della ricerca sui robot umanoidi volanti (nella foto sotto, credits: Generative Bionics ). I progetti che ha coordinato hanno dato vita a due gioiellini dell’ IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: ergoCub, ottimizzato per la collaborazione con l’uomo, e iRonCub, primo robot umanoide volante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ecco il robot umanoide Made in Italy con AI e pelle tattile Leggi anche: Primi tre interventi in Italia con il nuovo robot Da Vinci “tattile”: ecco come funziona Leggi anche: Italia-Usa, Marcenaro Lyon: “Boom dell’export cantieristico: made in Italy e Italian made antidoto ai dazi” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gene.01, il robot umanoide italiano ("nipote" di iCub) che lavorerà con l'uomo - Al Ces di Las Vegas la startup Generative Bionics, nata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, ha svelato il suo primo prototipo: «Stiamo elevando il concetto di automa con l’obiettivo di amplificare l ... msn.com

