Nasce GENE01 | il robot umanoide Made in Italy con Intelligenza Artificiale e pelle tattile

Presentiamo GENE.01, il robot umanoide italiano dotato di intelligenza artificiale e pelle tattile. Un connubio di design raffinato e tecnologia avanzata, che si ispira alla forma di una tuta di un supereroe. Grazie alla sua meccatronica e alle capacità sensoriali, GENE.01 rappresenta un esempio di innovazione Made in Italy, pensato per applicazioni diversificate e di qualità.

Design italiano, una pelle tattile che ricorda da vicino la tuta di un supereroe e il giusto mix di meccatronica e intelligenza artificiale. È la ‘ricetta’ del nuovo robot umanoide GENE.01 presentato al Ces 2026 di Las Vegas da Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi basati su Physical AI. A guidarla un nome noto della robotica: si tratta di Daniele Pucci, ‘cervello’ di ritorno e pioniere della ricerca sui robot umanoidi volanti. Il design del robot integra sensori tattili distribuiti su tutto il corpo: non si tratta di una soluzione estetica aggiunta dopo l’ingegnerizzazione, ma di una componente attiva di intelligenza e sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nasce GENE.01: il robot umanoide Made in Italy con Intelligenza Artificiale e pelle tattile

