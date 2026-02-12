sei repubblicani al congresso si rivoltano contro i dazi di trump

Sei repubblicani al Congresso hanno votato contro i dazi imposti dall’amministrazione Trump, un gesto che non cambierà di fatto le tariffe, ma manda un chiaro segnale sulla divisione interna al partito. La decisione arriva in un momento in cui si preferisce puntare sui simboli più che sui risultati concreti. I sei parlamentari hanno scelto di allearsi con i democratici, segnando una frattura rispetto alla linea dura di Trump sui commerci.

La piccola rivolta sarà cancellata, e ora si rischia la vendetta del presidente. Ma ci dimostra che arginare il trumpismo è possibile L’effetto pratico non ci sarà, ma questa è la stagione in cui ci si accontenta dei simboli. Sei repubblicani del Congresso americano hanno votato assieme ai democratici per annullare il decreto esecutivo del presidente, Donald Trump, che ha imposto i dazi al Canada. Il testo deve andare al Senato, dove ha bisogno di una maggioranza semplice per passare, ma in ogni caso incombe il veto presidenziale, che cancellerà questa piccola rivolta, e lascerà i dazi. Quindi l’effetto con tutta probabilità non si concretizzerà, ma è la prima volta che la politica dei dazi trumpiana viene sbeccata al Congresso – mentre si attende una sentenza della Corte suprema che, questa sì, potrebbe portare degli stravolgimenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

