Trump smacco al Congresso | il blocco dei dazi al Canada passa grazie ai repubblicani

Donald Trump ha subito un colpo al Congresso. La risoluzione per eliminare i dazi sul Canada è passata grazie a sei deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Con il loro voto, la maggioranza ha approvato l’abolizione delle tariffe doganali, smentendo le aspettative di Trump. La decisione segna una svolta nel confronto tra la Casa Bianca e il Parlamento.

Smacco alla Camera dei rappresentati per Donald Trump: la risoluzione che punta a cancellare i dazi della Casa Bianca per il Canada è passata grazie a sei deputati repubblicani, che si sono uniti in modo decisivo a quelli democratici, votando a favore dell' abolizione delle tariffe doganali. La mozione progressista è infatti passata con 219 sì e 211 no. Il testo deve ora essere approvato dal Senato: in caso dovesse essere adottato, sarebbe certamente oggetto di veto da parte di Trump e quel punto per l'adozione servirebbero i due terzi del Congresso, cosa quasi impossibile vista l'attuale maggioranza Gop in entrambe le Camere.

