Cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni | sospesi due chirurghi

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo. Due chirurghi sono stati sospesi, e nel caso sono state aperte tre inchieste: una dall’ospedale di Napoli e le altre due dai magistrati di due diverse procure. La vicenda ha scosso la comunità, mentre si cerca di capire cosa sia andato storto in quell’operazione.

