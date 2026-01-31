La Prefettura di Firenze ha intensificato i controlli nei locali di intrattenimento. Dopo la strage di Crans Montana, le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente una discoteca in via dei Servi. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, anche se le autorità non escludono altre chiusure nel prossimo futuro.

Nella notte fra il 30 e il 31 gennaio 2026 è stato chiuso un noto locale in via dei Servi a due passi dal Duomo. Sono emerse criticità su più fronti: assunzione dei dipendenti, rispetto della normativa antincendio, sicurezza dei luoghi di lavoro, esercizio abusivo dell’attività di intrattenimento e inagibilità per attività di pubblico spettacolo. “All’esito dei controlli – riporta la prefettura – è stata sospesa l’attività del locale”. Nei prossimi giorni verrà di nuovo convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un consuntivo dei controlli e per un confronto con le categorie economiche, dopo una precedente riunione nei giorni scorsi in cui, secondo le indicazioni impartite dalla Direttiva del Ministro dell’interno, sono stati individuati due filoni di attività. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: più controlli nei locali dopo Crans Montana, chiusa discoteca in via dei Servi

Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si torna a discutere dell’importanza di aumentare i controlli nei locali pubblici.

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia.

