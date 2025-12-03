Le migliori scuole di Roma nel 2025 dai licei agli istituti tecnici | tutti i numeri

C’è chi perde posizioni e chi tiene saldo in mano il proprio primato. Sullo sfondo, gli istituti privati, che guadagnano terreno: anche quest’anno la classifica Eduscopio traccia in modo approfondito il quadro delle migliori scuole superiori di Roma. Dai classici, agli scientifici fino agli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Le migliori scuole superiori in Toscana: la classifica 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Le migliori scuole superiori in Toscana: la classifica 2025 Vai su X

Quali sono le migliori scuole superiori di Roma, la classifica Eduscopio 2025: confermati Visconti e Righi - Quali sono i migliori licei della Capitale secondo la classifica Eduscopio 2025: per il terzo anno consecutivo si confermano Righi e Visconti, per la prima ... Segnala fanpage.it

Classifica migliori licei d'Italia, vincono gli storici: Visconti e Righi a Roma, Berchet a Milano. Padova al top - Dal Centro alla periferia, ecco quali sono le migliori scuole superiori città per città: dal Visconti, Righi e Amerigo Vespucci di Roma al Berchet di Milano e al Convitto ... Secondo ilmessaggero.it

Dal centro alla periferia ecco le migliori scuole e licei di Roma - Secondo lo studio della Fondazione Agnelli, tra i migliori i classici Visconti, Mamiani e Tasso, tra gli scientifici Righi e Labriola di Ostia ... Segnala rainews.it

Visconti e Righi sono i migliori licei di Roma. Conferme e novità nella classifica - Per lo studio Eduscopio sul podio Peano e San Giovanni Battista (scientifici), Mamiani e Tasso (classici). Segnala roma.corriere.it

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Scrive msn.com

Le migliori scuole superiori d’Italia dove iscrivere i figli, la classifica - Eduscopio 2025 rivela i licei più performanti in Italia e nelle grandi città. Segnala quifinanza.it