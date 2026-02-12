Scuola Pirandello insicura? Vertice in Comune | tutto rinviato e lezioni regolari in attesa di verifiche

Questa mattina il Comune di Agrigento ha convocato un vertice sulla scuola Pirandello. Alla fine, tutto è stato rinviato e le lezioni proseguono normalmente. Le verifiche sulle condizioni strutturali sono ancora in corso, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Famiglie e insegnanti aspettano aggiornamenti più chiari nei prossimi giorni.

Confronto tra amministrazione, tecnici, dirigente scolastica e genitori. Non ci sarebbero criticità immediate, ma l'ultima parola spetta ai tecnici che effettueranno le indagini strutturali Un vertice per fare chiarezza sulle condizioni strutturali del plesso Pirandello e rassicurare famiglie e personale scolastico si è conclusa al Comune di Agrigento. Una riunione convocata dall'assessore all'edilizia scolastica, d'intesa con il sindaco Francesco Miccichè, alla presenza della dirigente dell'istituto comprensivo Agrigento Centro, di una rappresentanza dei genitori, dei responsabili dell'ufficio tecnico del Libero consorzio comunale, del presidente del Consiglio comunale, degli assessori competenti e del dirigente tecnico al patrimonio dell'ente.

