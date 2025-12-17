Lezioni di Francesca Albanese e le ispezioni a scuola Valditara | Nessuna censura verifiche necessarie

Il dibattito sulle recenti lezioni di Francesca Albanese, relatrice ONU per Palestina e territori occupati, si intensifica in Emilia Romagna. Le ispezioni scolastiche condotte dal ministro Valditara hanno suscitato tensioni, con il governo che sottolinea la necessità di verifiche e chiarimenti, mentre il contesto rimane caratterizzato da un acceso confronto pubblico.

Bologna, 17 dicembre 2025 – Non si placa il clima incandescente per le lezioni della relatrice Onu per la Palestina e i Territori occupati Francesca Albanese in alcune scuole dell’Emilia Romagna (al Mattei nel Bolognese e all’Iis nel Reggiano). Gli ispettori mandati dal ministro all’istruzione Giuseppe Valditara nelle scuole in questione hanno sollevato polemiche, soprattutto dei docenti della scuola Mattei di San Lazzaro (Bologna), che hanno scritto una lettera a supporto dell’insegnante che ha permesso il webinar di Albanese, parlando di “censura”. Ma proprio il ministro, oggi, rispondendo in question time ad una interrogazione del gruppo di FdI alla Camera, ha replicato spiegando che le verifiche erano necessarie e che non si tratta di censura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

