Lezioni regolari a Galeata

Lezioni regolari a Galeata si svolgono senza problemi, come confermato dalla sindaca Francesca Pondini. Dopo i sopralluoghi presso le scuole del paese, non sono state riscontrate criticità o situazioni di preoccupazione. La gestione degli edifici scolastici prosegue secondo il programma stabilito, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per studenti e insegnanti.

