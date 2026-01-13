Lezioni regolari a Galeata
Lezioni regolari a Galeata si svolgono senza problemi, come confermato dalla sindaca Francesca Pondini. Dopo i sopralluoghi presso le scuole del paese, non sono state riscontrate criticità o situazioni di preoccupazione. La gestione degli edifici scolastici prosegue secondo il programma stabilito, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per studenti e insegnanti.
Così la sindaca di Galeata, Francesca Pondini: “Sono stati effettuati sopralluoghi presso i plessi scolastici, dove non sono state riscontrate situazioni di criticità né particolari timori. Le lezioni si stanno svolgendo regolarmente”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
