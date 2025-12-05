Anno di prova docenti neoassunti 2026 UIL Scuola chiede | precisazione conteggio sabato nei 120 giorni no obbligo per passaggio ITP regole certe per assunti PNRR

In merito alla bozza della nota sull'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti 202526, la UIL Scuola RUA ha avanzato alcune proposte. Il Ministero si è riservato di valutare le indicazioni ai fini di un eventuale aggiornamento del testo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

