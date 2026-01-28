Tumori ecco come si sviluppano | il ruolo chiave dei cambiamenti genetici

Ogni anno in Italia, circa 390 mila persone ricevono una diagnosi di cancro. È un numero che non si ferma, e molti di loro devono fare i conti con le conseguenze di questa malattia. Le diagnosi arrivano spesso troppo tardi, e i tumori continuano a rappresentare una sfida enorme per il sistema sanitario. Con l’invecchiamento della popolazione, si prevede che i casi aumenteranno ancora di più nei prossimi anni.

Ogni anno, in Italia, una diagnosi di cancro cambia la vita a centinaia di migliaia di persone. Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, i nuovi casi di tumore maligno sono circa 390 mila all'anno, un dato che resta elevato anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. Allo stesso tempo, però, la mortalità oncologica è in costante diminuzione e oggi il nostro Paese presenta tassi inferiori alla media europea. Sono circa 3,7 milioni le persone che convivono con una diagnosi di tumore pregressa o in corso e, grazie a diagnosi sempre più precoci e a terapie mirate, si stima che circa la metà dei pazienti possa guarire o avere un'aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. La dottoressa Noemi Andor, autrice di un nuovo studio pubblicato su Nature Communications: Lo sviluppo dei tumori non è un processo casuale ma segue regole genetiche precise e riconoscibili. In Italia, circa il 10% dei casi di tumore al seno e all'ovaio è attribuibile a mutazioni genetiche, come Brca.

