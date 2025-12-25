Casa occupata abusivamente scatta l' ordinanza di sgombero
Il comune di Castel Morrone ha adottato un'ordinanza di sgombero immediato e di rimozione di cose e persone dall'immobile in vico San Vincenzo 16 occupato abusivamente.Il responsabile del servizio dell'area urbanistica ha adottato il provvedimento di sgombero all'esito dell'accertamento da parte. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Nella casa occupata abusivamente ha con sé vari oggetti rubati. Scatta la denuncia per un 19enne
Leggi anche: Immobile occupato abusivamente: scatta lo sgombero
Casa occupata abusivamente, scatta l'ordinanza di sgombero - Il comune di Castel Morrone ha adottato un'ordinanza di sgombero immediato e di rimozione di cose e persone dall'immobile in vico San Vincenzo 16 occupato abusivamente. casertanews.it
Anziana muore, badante occupa la casa: scatta l’ordinanza di sgombero - SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un’ordinanza di sgombero coatto amministrativo per un immobile di proprietà comunale situato in via Gran Bretagna, ... casertace.net
Eredita una casa e la trova occupata: salta lo sgombero dell'appartamento. «Le occupanti possono restare» - Mustafà è potuto rientrare in casa, ma le occupanti non sono state sgomberate: dovrà condividere con loro una ... ilmessaggero.it
Trova occupata la casa ereditata, lo sgombero salta: “Gli abusivi possono restare”, lui costretto a dormire in auto la storia --> https://www.teleone.it/2025/12/24/trova-occupata-la-casa-ereditata-lo-sgombero-salta-gli-abusivi-possono-restare-lui-dorme-in-aut - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.