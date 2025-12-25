Casa occupata abusivamente scatta l' ordinanza di sgombero

Il comune di Castel Morrone ha adottato un'ordinanza di sgombero immediato e di rimozione di cose e persone dall'immobile in vico San Vincenzo 16 occupato abusivamente.Il responsabile del servizio dell'area urbanistica ha adottato il provvedimento di sgombero all'esito dell'accertamento da parte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

