Scolmatore Bisagno | completamento nel 2028 ma si potrà utilizzare per le emergenze dal 1 gennaio 2027

Il nuovo scolmatore del Bisagno dovrebbe essere completato entro aprile 2028, ma già dal 1 gennaio 2027 sarà possibile utilizzarlo in caso di emergenza. I lavori, che sono in corso, prevedono una tappa intermedia all’inizio del 2027, per garantire un primo livello di sicurezza a Genova. La data di consegna definitiva si avvicina, e le autorità continuano a seguire il cronoprogramma previsto.

Completamento nell'aprile 2028, con una fondamentale tappa intermedia prevista da inizio 2027: questo l'ultimo cronoprogramma dello scolmatore del Bisagno. L'iter è stato spiegato mercoledì pomeriggio nel corso di una riunione dell'osservatorio sui lavori nel Municipio Media Val Bisagno, un incontro a cui ha partecipato anche Giacomo Giampedrone, assessore alla Difesa del Suolo e soggetto attuatore del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. All'incontro, presenti anche i rappresentanti dei Municipi coinvolti e i referenti tecnici della direzione lavori e delle ditte appaltatrici.

Il progetto dello scolmatore del Bisagno è stato rivisto, con nuove previsioni di utilizzo e investimenti.

Martedì 30 dicembre 2025, l'assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, ha effettuato una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova.

