Scolmatore Bisagno visita in cantiere dell' assessore Giampedrone

Martedì 30 dicembre 2025, l'assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, ha effettuato una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova. L'incontro ha permesso di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di approfondire le attività in corso per migliorare la sicurezza idraulica dell'area.

Visita, nella mattina di martedì 30 dicembre 2025, dell'assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova. Si tratta della prima visita dopo la firma dell'accordo di revisione contrattuale, poche.

