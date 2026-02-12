Lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo, durante le Olimpiadi invernali, i sindacati del trasporto aereo hanno annunciato che fermeranno i voli. La decisione arriva nonostante le indicazioni della Commissione, che chiedeva di evitare scioperi in quei giorni. Matteo Salvini critica duramente questa scelta:

I sindacati del settore del trasporto aereo hanno annunciato che non seguiranno le indicazioni della Commissione di garanzia e che svolgeranno gli scioperi di febbraio e marzo nelle date inizialmente previste, il 16 e il 7 rispettivamente, nonostante in quei giorni si svolgano le Olimpiadi invernali. Critico Salvini, che ha parlato di “affronto”. Scioperi del trasporto aereo confermati il 16 febbraio e il 7 marzo La reazione di Salvini La decisione della Commissione di vigilanza Scioperi del trasporto aereo confermati il 16 febbraio e il 7 marzo Il comunicato delle sigle sindacali dei trasporti ha ribadito che le mobilitazioni non saranno spostate per accomodare le esigenze degli spettatori delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero aereo lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo durante le Olimpiadi, Salvini contro sindacati: "Affronto"

Le compagnie aeree hanno confermato due scioperi, uno il 16 febbraio e l’altro il 7 marzo.

Le sigle sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi nel settore aereo il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le date.

