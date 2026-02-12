Sciopero aerei | confermata agitazione il 16 febbraio e il 7 marzo Salvini | Assurdo con le Olimpiadi Milano-Cortina
Le compagnie aeree hanno confermato due scioperi, uno il 16 febbraio e l’altro il 7 marzo. I lavoratori protestano contro le decisioni prese senza considerare le Olimpiadi di Milano-Cortina, che quest’anno si svolgono nello stesso periodo. Il ministro Salvini commenta che è “assurdo” dover incrociare le proteste con un evento così importante. Nonostante il Garante avesse chiesto di spostare le date, le agitazioni resteranno in programma. La situazione si fa complicata per chi deve partire o arrivare in questi giorni.
ROMA – I sindacati hanno confermato gli scioperi del trasporto aereo indetti per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026. L’ufficialità è arrivata nonostante la richiesta del Garante di posticiparli vista la sovrapposizione delle due date con le Olimpiadi Milano-Cortina. “Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze”, hanno riferito tutti i sindacati di categoria in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Sciopero del trasporto aereo il 16 febbraio e 7 marzo: Milano-Cortina tra le polemiche
Le sigle sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi nel settore aereo il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le date.
Scioperi 16 febbraio e 7 marzo verso il rinvio per le Olimpiadi di Milano-Cortina
La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha avvertito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che i scioperi nel trasporto aereo previsti il 16 febbraio e il 7 marzo potrebbero provocare disagi significativi.
Ultime notizie su Milano Cortina
Aerei, sciopero il 16 febbraio e il 7 marzo: i sindacati confermano. Salvini: AssurdoLeggi su Sky TG24 l'articolo Aerei, sciopero il 16 febbraio e il 7 marzo: i sindacati confermano. Salvini: 'Assurdo' ... tg24.sky.it
Aerei, i sindacati confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo 2026Nonostante la richiesta del Garante di posticipare le agitazioni, i sindacati hanno confermato gli scioperi aerei del 16 febbraio e del 7 marzo 2026. Per Matteo Salvini la decisione è assurda, viste l ... notizie.it
Scoppia un caso nella nazionale finlandese di salto con gli sci a Milano-Cortina 2026 Igor Medved è stato cacciato dalle Olimpiadi - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.