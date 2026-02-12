Le compagnie aeree hanno confermato due scioperi, uno il 16 febbraio e l’altro il 7 marzo. I lavoratori protestano contro le decisioni prese senza considerare le Olimpiadi di Milano-Cortina, che quest’anno si svolgono nello stesso periodo. Il ministro Salvini commenta che è “assurdo” dover incrociare le proteste con un evento così importante. Nonostante il Garante avesse chiesto di spostare le date, le agitazioni resteranno in programma. La situazione si fa complicata per chi deve partire o arrivare in questi giorni.

ROMA – I sindacati hanno confermato gli scioperi del trasporto aereo indetti per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026. L’ufficialità è arrivata nonostante la richiesta del Garante di posticiparli vista la sovrapposizione delle due date con le Olimpiadi Milano-Cortina. “Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze”, hanno riferito tutti i sindacati di categoria in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero aerei: confermata agitazione il 16 febbraio e il 7 marzo. Salvini: “Assurdo con le Olimpiadi Milano-Cortina”

