Olimpiadi 2026 | il Garante ridisegna gli scioperi aerei nuove date tra 24 febbraio e 4 marzo

Il Garante per i servizi di trasporto ha aggiornato il calendario degli scioperi aerei che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Le nuove date sono state stabilite tra il 24 febbraio e il 4 marzo, per evitare di interferire con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le compagnie aeree e i passeggeri devono fare attenzione alle modifiche, mentre le autorità cercano di garantire voli regolari durante l’evento sportivo.

Scioperi aerei a febbraio e marzo: il Garante interviene per non compromettere le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le astensioni collettive del personale del trasporto aereo, programmate per il 16 febbraio e il 7 marzo, potrebbero essere riposizionate tra il 24 febbraio e il 4 marzo. La decisione è stata presa dalla commissione di Garanzia sugli scioperi per evitare disagi durante le competizioni olimpiche invernali di Milano-Cortina 2026, considerate un evento di importanza cruciale per il Paese. L'Autorità ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto negativo sulla libertà di circolazione in caso di mobilitazioni nel trasporto aereo in concomitanza con i Giochi.

