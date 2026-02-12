Rigenerare le cellule del cuore dopo un infarto | da Bologna nuovi orizzonti di cura

Da Bologna arriva una speranza concreta per chi ha subito un infarto. Un team di ricercatori internazionali, guidato dall’Università di Bologna e dall’Irccs Policlinico di Sant’Orsola, ha fatto un passo avanti nella rigenerazione delle cellule cardiache. La ricerca apre la possibilità di riavviare la riparazione del cuore danneggiato, offrendo nuove prospettive di cura per milioni di pazienti.

Una possibile via è tracciata dalla ricerca condotta un gruppo internazionale, coordinato da studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs - Sant’Orsola Nuova possibile direzione nella rigenerazione delle cellule del cuore perdute a causa di un infarto. La luce potrebbe arrivare da un gruppo di ricerca internazionale, coordinato da studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs - Policlinico di Sant’Orsola, ha fatto un importante passo avanti in questa direzione. Con uno studio pubblicato su Nature cardiovascular research, i ricercatori hanno dimostrato che particolari ormoni steroidei chiamati "glucocorticoidi" svolgono un ruolo determinante nel ridurre l’efficacia dei principali fattori di crescita coinvolti nella rigenerazione delle cellule muscolari cardiache.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

