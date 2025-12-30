Uomini e lupi così convivevano prima dei cani

In passato, uomini e lupi condividevano un rapporto molto diverso da quello odierno con i cani. Prima dell’addomesticamento, i lupi erano animali selvatici e spesso considerati minacce, ma anche parte del paesaggio naturale. Questa convivenza, ormai lontana nel tempo, permette di riflettere sulle origini del rapporto tra uomo e animale e sulle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.

Roma, 30 dicembre 2025 – Definire i lupi con formule come ‘i nostri migliori amici’ oppure ‘i nostri amici a quattro zampe’ può sembrare strano, eppure una volta le cose stavano più o meno in questo modo. Già, perché le ultime evidenze scientifiche provano che umani e lupi avrebbero condiviso spazi e risorse molto prima della nascita del cane come lo conosciamo oggi. Scopriamo di più. Uomini e lupi nella minuscola isola svedese già migliaia di anni fa. È quanto emerge da una nuova ricerca che sposta indietro nel tempo e rende più complesso il racconto della domesticazione animale inteso come quel processo evolutivo in cui l'uomo seleziona e modifica specie selvatiche, rendendole dipendenti dalla convivenza e dal proprio controllo (per scopi come cibo, lavoro, compagnia o trasporto) portando a cambiamenti genetici, morfologici e comportamentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

