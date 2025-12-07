Atalanta così non va | a Verona comportamento inaccettabile e atteggiamento vergognoso

L’ Atalanta perde partita e faccia nel nebbione del Bentegodi, concedendo all’Hellas la prima vittoria del torneo. E credo sia davvero difficile commentare questa partita. La nostra formazione non è praticamente mai esistita in campo, contro l’undici di Zanetti che aveva invece l’occhio della tigre. Davvero inaccettabile il comportamento della formazione nerazzurra, che ha sempre costantemente subito l’atteggiamento aggressivo e voglioso degli scaligeri, pronti a qualsiasi sacrificio pur di lasciare l’ultimo posto in graduatoria. Palladino ha voluto schierare dall’inizio Krstovic al centro dell’attacco, lasciandomi parecchi dubbi che sono poi diventate certezze man mano che il match andava avanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

