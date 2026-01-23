Fioretto Seconda Prova Nazionale a Brescia | Cadetti in pedana e dirette su Assalto – La TV della Scherma

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Brescia ospita la Seconda Prova Nazionale di fioretto, con gare per Cadetti, Giovani e Assoluti. L’evento rappresenta un momento importante in vista dei Campionati Italiani 2026 e prevede dirette su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di visibilità e confronto per gli atleti coinvolti.

Prende il via a Brescia la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto maschile e femminile, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione schermistica. Le pedane del Centro Sportivo “San Filippo” accolgono tre giorni di gare che rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Italiani di Roma 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Fioretto, Brescia capitale nazionale: la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della SchermaDal 23 al 25 gennaio, al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, si svolge la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto, con circa 900 atleti iscritti. Fioretto, Brescia capitale nazionale: la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della SchermaDal 23 al 25 gennaio, il Centro Sportivo San Filippo di Brescia ospita la Seconda Prova Cadetti, Giovani e Assoluti di fioretto, con quasi 900 atleti in gara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto, weekend a Brescia con quasi 900 atleti in pedana a caccia dei pass per i Tricolori di Roma 2026. Fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma; Assoluti fioretto; Seconda Prova Nazionale di fioretto, a Brescia in pedana i Cadetti | Link risultati live e video delle fasi finali su Assalto – La TV della Scherma dalle 17.55; La Leonessa capitale della scherma: al San Filippo tutti gli assi del fioretto. Fioretto, buoni risultati di Fides ai campionati nazionali a BolzanoFIDES – Qualificazione ai campionati nazionali assoluti di Fioretto, Bolzano, 10/11 gennaio Buoni risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno nella gara di qualificazione Zona Nord di fioretto, ... livornopress.it Francesca Palumbo sul podio del fiorettoÈ la potentina Francesca Palumbo a firmare il primo podio del 2026 della Nazionale di scherma in Coppa del Mondo. Nella prova individuale di fioretto sulle pedane di Hong Kong l’azzurra, dopo una ... rainews.it 2° Prova Regionale promozionale Esordienti Gioco-scherma Domenica 18 gennaio scorso si è svolta la seconda Prova Regionale del Gran Prix gioco scherma di Fioretto di Plastica e Prime Lame. All'interno della Scuola Primaria di Via Quasimodo di - facebook.com facebook

